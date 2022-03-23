Посол РФ в Польше пообещал ответ на высылку российских дипломатов

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Россия ответит на высылку 45 дипломатов «по принципу взаимности». Об этом он сообщил, выйдя из здания МИД Польши, пишет РИА Новости, уточнив, что Россия имеет право на ответные решения по этому поводу.

Мы имеем право на ответные решения, на ответные шаги. Они точно будут, — сказал посол.

Ранее Андреев подтвердил получение ноты МИД Польши с требованием 45 дипломатов России, обвинённых в шпионаже, покинуть страну. Сам Андреев уточнил, что не входит в это число представителей дипмиссии. Дипломатам нужно покинуть территорию Польши в разные сроки. Самый максимальный срок, на который они могут задержаться в пределах страны составляет пять дней. Посол также отметил, что с формальной точки зрения дипломатические отношения России и Польши продолжаются.

До этого сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 дипломатов российского посольства в Варшаве, подозреваемых в шпионаже и потребовало их высылки. Варшава утверждает, что россияне вели деятельность несовместимую со статусом дипломата. При этом, по данным сайта диппредставительства, в нём работает всего чуть более 50 дипломатов.