Посол РФ в Нидерландах рассказал о полученных письмах с угрозами расправы

В российское посольство в Нидерландах поступают письма с угрозами физической расправы. Об этом заявил посол РФ в Гааге Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, неизвестные угрожают не только самим дипломатам, но и членам их семей.

Сейчас приходят письма с угрозами физической расправы не только (в адрес) дипломатических сотрудников, но и членов семей, — заявил представитель дипмиссии.

Ранее 29 марта МИД Бельгии объявил о высылке 21 дипломата из России, на это им предоставили 15 дней. Такое же решение в отношении российских сотрудников дипмиссии приняли Нидерланды, там сообщили, что из страны будут высланы 17 дипломатов. Оба государства заявили, что дипломаты из России представляют угрозу для безопасности этих стран.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение властей Голландии выслать 17 российских дипломатов, назвав его произволом. Захарова заявила, что в скором времени Москва объявит об ответных мерах.