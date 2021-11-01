Посол РФ в Нидерландах назвал следствие по делу МН17 «однобоким»

Следствие по делу о крушении МН17 очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства. Об этом заявил посол России в Королевстве Нидерланды, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, российская сторона следит за процессом следствия с точки зрения соблюдения прав граждан.

Посол отметил, что Россия выступает за полноценное, беспристрастное, непредвзятое расследование обстоятельств случившейся трагедии.

Очень однобоко действуют следователи, игнорируют важные материалы, которые представляет российская сторона. Охотно, без всякой проверки верят украинским представителям, — сказал Шульгин.

По его словам, также до сих пор остаётся открытым вопрос, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство. Голландские депутаты привлекали к расследованию экспертную компанию, которая не прояснила ситуацию.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Запросы на компенсацию родственникам жертв крушения самолёта суд в Нидерландах планирует рассмотреть в июне-июле 2021 года.

Ранее стало известно, что Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.