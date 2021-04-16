Посол РФ в Лондоне дал определение отношениям РФ с Британией

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Отношения России и Великобритании после вызова посла в Форин-офис не поменялись — в Лондоне их считают конфронтационными уже несколько лет. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Внешняя политика Британии полностью ориентирована на США после выхода из ЕС, — сказал Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос о готовности Британии к деэскалации с Россией, он добавил, что видимо, в Лондоне пока не успели ещё поймать новые флюиды, которые исходят из Вашингтона.

Накануне Келина вызвали в МИД Британии в связи с «враждебной деятельностью» России. В Форин-офисе с ним обсудили приписываемый Москве взлом SolarWinds, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооружённых сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма.

Как писал NEWS.ru, армия Великобритании перешла в режим повышенной готовности из-за передвижений российских войск у границы Украины.