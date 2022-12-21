Посол РФ в Канаде: возле дипмиссии в Оттаве каждый день пикеты и митинги Несмотря на угрозы безопасности и попытки поджога российского посольства в Оттаве, канадская сторона не выставляет охрану перед зданием

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«С 24 февраля каждый день возле посольства проходят пикеты и митинги, иногда масштабные, также была попытка совершить теракт, бросили бутылку с зажигательной смесью», — рассказал NEWS.ru посол России в Канаде Олег Степанов.

По его словам, пожара удалось избежать, зажигательная смесь не воспламенилась, только прогорел фитиль.

Кроме того, «краской обливают ворота и забор, кричат всякое неприличное, когда сотрудники приезжают-уезжают», отметил Степанов.

При этом, рассказал дипломат, несмотря на просьбы со стороны дипмиссии, канадская сторона не выставила никакой охраны у здания посольства.

По его словам, хотя Москва и Оттава поддерживают дипломатические отношения, контакты сведены к минимуму, а канадским журналистам и экспертам власти не рекомендуют общаться с российскими дипломатами.

Полную версию интервью посла РФ в Канаде Олега Степанова читайте на сайте NEWS.ru.