«С 24 февраля каждый день возле посольства проходят пикеты и митинги, иногда масштабные, также была попытка совершить теракт, бросили бутылку с зажигательной смесью», — рассказал NEWS.ru посол России в Канаде Олег Степанов.
По его словам, пожара удалось избежать, зажигательная смесь не воспламенилась, только прогорел фитиль.
Кроме того, «краской обливают ворота и забор, кричат всякое неприличное, когда сотрудники приезжают-уезжают», отметил Степанов.
При этом, рассказал дипломат, несмотря на просьбы со стороны дипмиссии, канадская сторона не выставила никакой охраны у здания посольства.
По его словам, хотя Москва и Оттава поддерживают дипломатические отношения, контакты сведены к минимуму, а канадским журналистам и экспертам власти не рекомендуют общаться с российскими дипломатами.
Полную версию интервью посла РФ в Канаде Олега Степанова читайте на сайте NEWS.ru.