Посол РФ в Канаде: Оттава первой в мире отбирает бизнес-активы россиян МИД РФ не советует бизнесменам иметь дела с Канадой "на нынешнем историческом этапе"

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Действия в отношении компании Granite Capital Holdings Ltd — это первый случай применения такой нормы санкционного законодательства, - отметил в интервью NEWS.ru посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Напомним, днем ранее МИД Канады объявил, что намерено конфисковать активы компании на сумму $26 млн, принадлежащей, по информации канадского внешнеполитического ведомства, российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Министр иностранных дел страны Мелани Жоли объявила, что Канада будет добиваться конфискации через суд.

По нашей информации, Канада — первая страна в мире, которая вводит подобный прецедент, - отметил российский дипломат.

По его словам, с начала специальной военной операции Оттава заморозила активы, принадлежащие российским гражданам или компаниям, на общую сумму $90 миллионов или примерно 122 миллиона канадских долларов. Кроме того, канадская сторона заблокировали банковские переводы, связанные с Россией, на $213 миллионов.

"Канада остается для России очень токсичной юрисдикцией, и всем нашим бизнесменам я бы рекомендовал не иметь дел с Оттавой на нынешнем историческом периоде", - добавил Степанов.

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