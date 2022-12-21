Действия в отношении компании Granite Capital Holdings Ltd — это первый случай применения такой нормы санкционного законодательства, - отметил в интервью NEWS.ru посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Напомним, днем ранее МИД Канады объявил, что намерено конфисковать активы компании на сумму $26 млн, принадлежащей, по информации канадского внешнеполитического ведомства, российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Министр иностранных дел страны Мелани Жоли объявила, что Канада будет добиваться конфискации через суд.
По нашей информации, Канада — первая страна в мире, которая вводит подобный прецедент, - отметил российский дипломат.
По его словам, с начала специальной военной операции Оттава заморозила активы, принадлежащие российским гражданам или компаниям, на общую сумму $90 миллионов или примерно 122 миллиона канадских долларов. Кроме того, канадская сторона заблокировали банковские переводы, связанные с Россией, на $213 миллионов.
"Канада остается для России очень токсичной юрисдикцией, и всем нашим бизнесменам я бы рекомендовал не иметь дел с Оттавой на нынешнем историческом периоде", - добавил Степанов.
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