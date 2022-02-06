Посол РФ в ЦАР рассказал о расследовании убийства журналистов

Посол России в ЦАР заявил, что не знает, когда закончится раследование убийства российских журналистов. Также ему неизвестно, кто их убил. Об этом Александр Бикантов рассказал в интервью РИА Новости.

По словам посла, предварительные данные расследования сообщают, что в 2018 году трёх российских журналистов в Центральноафриканской республике убили боевики из незаконного вооружённого формирования 3R.

Уже три года длится расследование... Я понятия не имею, когда оно закончится, — заявил дипломат.

Он также добавил, что не знает, кто мог их убить, так как трагедия произошла ночью в 200 километрах от столицы.

Везде были военные группировки, которые действовали повсюду. Так что трудно узнать, кто это был. Я сам лично не знаю, — подчеркнул Бикантов.

30 июля 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, куда прибыли для съёмки фильма о деятельности ЧВК в стране. Согласно официальной версии, журналисты погибли при попытке ограбления. СК РФ расследует дело по статье «Убийство».