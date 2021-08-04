Посол РФ в Армении оценил ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не игнорирует ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Такого мнения придерживается чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, сообщает АМИ «Новости-Армения».

По его словам, множество критики прозвучало в ОДКБ в адрес России. Дипломат подчеркнул, что несправедливо говорить о том, что организация игнорирует ситуацию на границе.

Были заявления, эта тема обсуждалась и на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, и в других профильных органах консультации проходили. И в заявлениях ОДКБ — кому-то они, может быть, кажутся недостаточными — но тем не менее обеспокоенность складывающейся ситуацией и заинтересованность в её стабилизации в этих заявлениях содержалась, — сообщил дипломат.

Копыркин добавил, что организация неравнодушна к происходящему, поскольку не игнорирует ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член «Офицеров России» Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что Армения пытается затянуть процесс демаркации границ. Он пояснил, что с помощью обстрелов Армения препятствует образованию Зангезурского коридора, который связал бы основную часть Азербайджана с Нахичеванью, хотя разблокирование коммуникаций и начало полноценного экономического развития предусмотрены трёхсторонним соглашением.