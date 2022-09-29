Посол РФ в Армении назвал единственное решение конфликта на границе Посол РФ в Армении: отвод войск является единственным решением ситуации на армянской границе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отвод сил на первоначальные позиции является единственной надежной основой для урегулирования и решения проблем на границе Армении, заявил посол России в стране Сергей Копыркин. По его словам, РФ делает все от нее зависящее, чтобы процесс политического урегулирования шел, «несмотря на все проблемы, разногласия и противоречия», передает «Спутник. Армения».

Могут быть различные ожидания, мы понимаем в этой трагической ситуации, но Россия делает все от нее зависящее, чтобы тот процесс политического урегулирования, который был запущен трехсторонним заявлением в ноябре 2020 года, шел, несмотря на все проблемы, разногласия и противоречия, — сказал Копыркин.

Посол добавил, что Россия продолжает упорно работать, всячески содействуя сторонам в выработке общих позиций. По его словам, это непросто и требует больших усилий со стороны всех.

Дипломат отметил, что позиция России в отношении ситуации на армяно-азербайджанской границе четкая.

Россия четко выражает свою позицию в отношении силовых методов и того, что единственный реальный путь регулирования вопроса — политико-дипломатический на основе тех трехсторонних договоренностей, которые есть, — подчеркнул посол.

Также Копыркин отметил, что по итогам миссии ОДКБ вырабатывается проект решения постоянного совета, которое призвано ответить на ожидания Армении.

В сентябре 2022 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти принципов. По его словам, в их основе лежит признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.

31 августа в Брюсселе стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе запланирована на ноябрь.