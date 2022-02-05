Посол РФ: Россия ждёт новых санкций от США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что Москва ожидает новые санкции от Вашингтона. Дипломат отметил, что в Соединённых Штатах Америки есть полный консенсус по поводу того, что ограничительные меры против РФ нужны. Вопрос лишь в их объёме и сроках.

Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в конгрессе​​​. Есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объёме и сроках, — отметил Антонов.

Он также отметил, что РФ не собирается нападать на Украину, так как это не в её интересах. По словам дипломата, Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине, что является попыткой затушевать истинное положение дел и абсолютно неправильным подходом.

Ранее дипломат заявил, что обвинения представителей США в том, что Россия готовит на Украине «операции под чужим флагом», не соответствуют действительности и являются частью информационной борьбы против неё. Он подчеркнул, что в Москве считают политику Вашингтона по «накачке» оружием Украины ошибочной и «крайне опасной».

Антонов не исключил, что версии о якобы имеющей место «подготовке» Россией провокации против Украины могут быть нацелены на обеспечение алиби для операций армии Украины против Донбасса.