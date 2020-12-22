Посол РФ рассказал о последствиях новых санкций США

https://static.news.ru/photo/eb4ffb32-4415-11eb-8f06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции Соединённых Штатов в отношении РФ. Он отметил, что «в запале» Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса.

Как отметил Антонов, «деструктивные действия» американской администрации подрывают экономическое взаимодействие между странами и «перекрывают любую положительную перспективу».

Неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы «подрывают» нацбезопасность США, — говорится в сообщении посла.

Дипломат добавил, что решения администрации лишают американский бизнес возможности сотрудничать с российскими партнёрами в весьма перспективных сферах.

Речь о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии. Симптоматично, что в администрации подвели под категорию «нарушителей» даже предприятие, в которое вложен американский капитал. Речь об «ВСМПО-Ависма» — многолетнем и крупнейшем поставщике титана для аэрокосмической промышленности США, — привёл пример Антонов.

Ранее Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая, в том числе российская корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.

Как писал NEWS.ru, в Ростехе отреагировали на внесение корпорации в новый санкционный список американского Минюста. По мнению представителя корпорации, это является очередным витком недружественных действий США.