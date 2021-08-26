Посол РФ рассказал о «бардаке» в аэропорту Кабула

С момента начала эвакуации в аэропорту Кабула в общей сложности погибли около 50 человек. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам дипломата, в кабульском аэропорту на сегодняшний день творится «бардак». Военные США, как он отмечает, затрудняются обеспечить безопасность граждан, в результате чего жертвами столкновений стали 50 человек.

В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка 50 что ли уже погибло человек обычных, — отметил Жирнов.

После захвата Афганистана террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) многие афганцы, как и граждане других стран, пытаются в спешке покинуть страну из международного аэропорта Кабула, что приводит к хаосу и массовым беспорядкам.

Ранее сообщалось, что талибы закрыли доступ к аэропорту Кабула для местных жителей. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что афганцы должны вернуться домой.