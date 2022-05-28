Посол РФ пожаловался на нацистский символ у памятника красной армии в Вене

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Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что посольство направило обращение в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене. Отмечается, что неизвестные нарисовали националистический символ на стене у памятника советским воинам в Вене, павшим при освобождении Австрии от нацизма. Дипломат добавил, что стена мемориала была изначально окрашена в цвета украинского флага, а теперь на ней появилась символика нацбатальона «Азов», пишет РИА Новости.

Посольство России направило обращение в МИД Австрии в связи с очередной выходкой украинских радикалов на площади Шварценбергплатц в центре Вены 25 мая, — рассказал Любинский.

Он добавил, что российская дипмиссия будет внимательно следить за реакцией австрийских властей на инцидент.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что националисты из «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) открыто призывают к геноциду русского и греческого населения на территории ДНР. Он добавил, что боевики подвергают мирное население физическому насилию, а также незаконно изымают деньги и личные автомобили. Речь идёт о Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики.