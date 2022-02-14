Посол РФ: поставки летального оружия Украине Канадой усугубят конфликт

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что решение Оттавы о поставках летального вооружения на Украину неприемлемо и лишь усугубит текущий конфликт. Дипломат отметил, что подобными действиями Запад не спасает Украину, а подталкивает власти в Киеве к продолжению войны против собственного народа.

Любые поставки вооружений в страну с нерешённым внутренним вооружённым конфликтом неприемлемы. Это не приближает мир и лишь продлевает и усугубляет братоубийственный конфликт на Украине, — сказал Степанов.

Он добавил, что российская сторона призывает правительство Канады отказаться от подобных действий и вместо этого использовать своё влияние на власти в Киеве. Цель в том, чтобы усадить власти страны за стол переговоров с Донецком и Луганском и побудить к полному и беспрекословному выполнению минского комплекса мер, отметил посол.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли и главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обсудили по телефону обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе. Стороны обменялись оценками и предположениями о перспективах в этом вопросе.