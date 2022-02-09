Посол РФ посоветовал Франции изучить историю с Deutsche Welle

Российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что для французских партнёров будет полезным разобраться в истории с немецким телеканалом Deutsche Welle. По его словам, Россия не приемлет путь санкций против СМИ, однако иногда наступает предел, сообщает РИА Новости.

Этот вопрос всегда стоит в нашей повестке дня. Владимир Владимирович [Путин] на эту тему говорил с [Эммануэлем] Макроном. Эта постоянная тема в диалоге Сергея Викторовича Лаврова с его коллегой [Жан-Ивом] Ле Дрианом, — пояснил Мешков.

Он указал на недопустимость дискриминации российских СМИ во Франции. Им не нужны преференции, они могут работать на общих основаниях.

Конечно, ситуация здесь [во Франции] не такая. Там [в Германии] просто не дали работать. А RT France и Sputnik работают, несмотря на ограничения. Но ситуация с Deutsche Welle — это просто свидетельство того, что и у нас приходит конец терпению, — отметил дипломат.

Вопрос о работе российских СМИ во Франции, добавил Мешков, ставился и перед властями в Париже, и перед представителями ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, и в Совете Европы.

Мы эту тему не оставим, мы будем продолжать ставить её перед французами, — заключил посол.

Ранее стало известно, что журналисты Deutsche Welle (DW) смогут работать в Москве, если они приедут с журналистским пулом канцлера Германии Олафа Шольца 15 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что сама компания не сможет иметь корпункт и вещать в России. 3 февраля российский МИД принял санкции в отношении Deutsche Welle.