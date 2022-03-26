Посол РФ: Польша рассматривает направление миссии НАТО на Украину

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что Варшава не отказывается от мысли направить миротворческую миссию НАТО на Украину, даже несмотря на отказ США. Об этом дипломат рассказал в эфире передачи «Соловьёв LIVE».

Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы всё сказано ясно, американцы сказали, что свои войска посылать не будут. Генсек НАТО сказал, что такую операцию не рассматривает. Однако польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть, — пояснил глава диппредставительства.

Сергей Андреев отметил, что до разрыва отношений с Польшей не дойдёт, но не исключил, что российские посольства на территории страны могут быть закрыты. Речь идёт о высылке значительной части российской дипмиссии в Польше, посол отметил, что Варшава понимает, что Россия пойдёт на такой же шаг.

Ранее польский президент Анджей Дуда попросил американского лидера Джо Байдена ускорить поставки Польше современного вооружения по текущим программам. Речь идёт о поставках системы ПВО Patriot, истребителей F-35 и танков Abrams.