Посол России опроверг сообщения о переброске военных в ЦАР

https://static.news.ru/photo/f3a9ccda-43c1-11eb-8484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол России в Центральноафриканской республике (ЦАР) Владимир Титоренко опроверг информацию о переброске в страну российских военнослужащих.

Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу, — цитирует Титоренко РИА Новости.

Он добавил, что ещё 14 российских военнослужащих находятся в составе миротворческой миссии ООН.

Ранее представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил , что Россия перебросила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) несколько сотен военнослужащих вместе с тяжёлым вооружением. Он отметил, что это произошло на фоне тяжёлых боёв между правительственными силами и повстанцами в этой африканской стране. При этом точное число специалистов, дата их прибытия и местонахождение Казаги не уточнил.

Как сообщал NEWS.ru, в создаваемом в Судане пункте материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России смогут базироваться корабли с ядерной энергоустановкой.