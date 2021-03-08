Посол РФ оценил вероятность создания российско-белорусской армии

https://static.news.ru/photo/d0e740f8-80b9-11eb-9edb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва в настоящее время не видит необходимости в создании единой армии РФ и Белоруссии. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

Это, наверное, хорошая фантазия, гипотеза. Не вижу в этом сегодня никакой необходимости. Взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ, — сказал дипломат в эфире телеканала РБК.

Он подчеркнул, что в настоящее время уровень взаимодействия между министерствами обороны России и Белоруссии демонстрирует открытость и готовность делиться специальной информацией, а проведение ежегодных военных учений является примером успешного взаимодействия.

Ранее министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Они будут расположены в Нижегородской и Калининградской областях РФ, и ещё один — в Гродненской области Белоруссии.

В ходе встречи в Москве главы военных ведомств обсудили также план военного сотрудничества двух стран на 2021 год. Как уточнил Шойгу, крупнейшим совместным учением станет «Запад-2021». Кроме того, Шойгу пригласил белорусских военнослужащих принять участие в Армейских международных играх этого года. Хренин ответил, что 27 белорусских команд уже настроены бороться за победу в 26 конкурсах. Более того, по его словам, три конкурса этих игр будут проведены на территории Белоруссии, писал NEWS.ru.