Посол РФ назвал поставки оружия Киеву «красной линией» в общении с Сеулом Посол Зиновьев: без прямых поставок оружия Киеву Сеул останется партнером Москвы

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Прямые поставки летального вооружения из Республики Корея на Украину приведут к переосмыслению перспектив двусторонних отношений Москвы и Сеула, предупредил новый посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. По его словам, до этого момента власти России признают Сеул как «перспективного партнера», передает ТАСС.

До тех пор пока корейская сторона не пересекла нашу «красную линию», которую мы обозначали в виде прямых поставок летального вооружения киевскому режиму, до этих пор мы готовы рассматривать Корею как перспективного партнера. До тех пор мы признаем, что двусторонним отношениям не нанесен критический ущерб, — сказал он.

Кроме того, посол отметил, что Россия с энтузиазмом отнеслась бы к возвращению Республики Корея в ряды дружественных государств. Страна в настоящий момент является самой дружественной из недружественных, резюмировал дипломат.

Ранее власти Южной Кореи расширили перечень товаров, ограниченных на экспорт в Россию и Белоруссию, до 1159 позиций. Для их поставок необходимо получить специальное разрешение правительства. Ограничения, среди прочего, будут распространяться на тяжелую строительную технику, авиакомпоненты и новые категории автомобилей. Отмечается, что в соответствии с пересмотром существующих правил торговли стратегическими товарами Сеул внес 682 наименования, включая металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи и другие.