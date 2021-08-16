Посол РФ назвал охраняющих посольство талибов «адекватными мужиками»

«Адекватными мужиками» назвал охраняющих российскую дипломатическую миссию в Кабуле представителей запрещённого в РФ движения «Талибан» посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Как рассказал Жирнов, в настоящее время российское посольство охраняет большой отряд талибов. На отечественного посла они произвели благоприятное впечатление.

Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооружённые, встали по внешнему периметру посольства так, чтобы никто не мог к нам проникнуть — никакой террорист, никакой сумасшедший, — сообщил дипломат.

Посол также отметил, что при талибах в Кабуле стало «непривычно тихо»: прекратились взрывы, не слышна стрельба.

В последние недели движение «Талибан» произвело наступление на крупные города в Афганистане. В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.