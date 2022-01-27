Посол РФ на Кубе заявил об активном военном сотрудничестве Москвы и Гаваны

Военное сотрудничество России и Кубы идёт активно, Москва и Гавана поддерживают интенсивный межведомственный диалог в военно-технической сфере, заявил российский посол на Кубе Андрей Гуськов. По его словам, на повестке дня стоят новые контакты на различных уровнях, сообщает РИА Новости.

Мы поддерживаем интенсивный диалог между ведомствами и регулярно обмениваемся делегациями — в феврале 2020 года остров посетил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, на повестке стоят и другие контакты по линии соответствующих министерств на различных уровнях, — сказал Гуськов.

Он отметил важную роль рабочей группы в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству в продвижении совместных проектов в военно-технической сфере.

Гуськов также подчеркнул, что размещение на Кубе военной инфраструктуры — деликатная тема, которая не анонсируется.

Ранее президент России Владимир Путин провёл ряд телефонных переговоров с лидером Никарагуа Даниэлем Ортегой, главой Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем 18, 20 и 24 января. Стороны обсудили координацию действий на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнёрства.

Позднее глава МИД Сергей Лавров во время выступления в Госдуме раскрыл тему переговоров российского лидера с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. По его словам, стороны договорились развивать сотрудничество во всех областях. Сейчас у России с этими странами складываются тесные отношения стратегического партнёрства, в том числе в военной и военно-технической сферах.