Италия может включить «Спутник V» в свою систему ковид-сертификатов

Италия рассмотрит возможность «одобрения» «Спутника V» в рамках своей системы ковид-сертификатов Green Pass. Об этом заявил посол РФ в Италии Сергей Разов, передаёт РИА Новости. Этот документ позволяет беспрепятственно путешествовать по всей Европе. Однако российская вакцина пока не входит в список разрешённых.

Итальянские власти пообещали рассмотреть возможность приравнять привитых «Спутником V» к местной системе Green Pass, рассказал посол РФ в Италии Сергей Разов на встрече с главами ассоциаций российских соотечественников. По информации дипломата, переговоры об этом шли между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и премьер-министром Италии Марио Драги.

Министр иностранных дел Лавров, который был здесь месяц назад, в беседе с премьер-министром Италии просил его внимательно рассмотреть эту тему, поскольку это реальное неформальное ограничение в работе наших дипломатов (и не только) и просто добропорядочных людей, которые привились одной из самых эффективных вакцин, — рассказал глава диппредставительства.

В то же время, по словам Разова, итальянский премьер-министр не уточнял сроки и порядок включения «Спутника V» в Green Pass.

Посол также заявил и о других возможных способах упростить передвижение привитых россиян. По его словам, в вопросе признания российской вакцины «можно найти решение для туристов», используя ПЦР-тесты или показатели антител.

С конца июля российские туристы получили возможность въезжать в Италию через Венгрию при наличии Green Pass. Позднее Италия сделала наличие этого сертификата обязательным для сотрудников школ, преподавателей вузов и студентов.