Посол РФ Барбин: Дания отказалась сотрудничать в расследовании по СП

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Посол России в Королевстве Дания Владимир Барбин заявил, что Копенгаген не заинтересован в организации независимого международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», пишут «Известия». По его словам, у российской стороны нет никакой информации о предпринимаемых следственных действиях со стороны Королевства. Дипломат отметил, что датские власти отказываются от сотрудничества по этому вопросу с Москвой.

Дания утверждает, что ведет расследование взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах, — сказал Барбин.

Он добавил, что действия Дании обесценивают «соответствующие международно-правовые документы и политические договоренности».

Ранее сообщалось, что Дания, Германия и Швеция возобновили сотрудничество по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным газеты Welt am Sonntag, в последнее время обмен сведениями между следователями ФРГ и их западными коллегами активизировался.