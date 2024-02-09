Посол рассказал, в какой команде «играет» Россия на политической арене Посол Моргулов заявил, что Китай и Россия «играют» в одной команде в политике

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Игорь Моргулов

Россия и Китай «играют» в одной команде, название которой — глобальное большинство, заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. В интервью телеканалу «Россия 24» он заявил, что в самом Китае такой союз предпочитают называть Глобальным Югом. Оценивая потенциал объединения, Моргулов подчеркнул, что команда России и Китая сильна. При этом он не раскрыл, против кого «играет» глобальное большинство. Предполагается, что речь идет о западных державах.

Конечно, [Москва и Пекин играют] в одной команде, и это очень мощная команда. Вообще эту команду я бы даже назвал глобальным большинством, — заявил дипломат.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее провели телефонный разговор, в рамках которого обсуждались вопросы сотрудничества в сфере безопасности. Глава КНР предложил Москве наладить тесное взаимодействие, чтобы вместе противостоять любым вмешательствам во внутренние дела государств.

В свою очередь президент Путин вновь подтвердил позицию России по тайваньскому вопросу. Он подчеркнул, что Москва придерживается позиции «одного Китая», согласно которой остров Тайвань является частью КНР.