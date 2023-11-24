Посол рассказал об отношении к российским туристам на Кипре Посол Зязиков: киприоты надеются на массовое возвращение российских туристов

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Искусственно созданные барьеры не смогут стереть давнюю дружбу между Россией и Кипром, заявил в беседе с KP.RU посол РФ в этой средиземноморской стране Мурат Зязиков. По его словам, киприоты ждут возвращения российских туристов.

Из первых уст знаю, что наши друзья-киприоты ждут массового возвращения российских туристов и восстановления прямого авиасообщения. Убежден, что любые кризисы рано или поздно заканчиваются и мы вернемся к полноценному конструктивному взаимодействию, — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Кипр является одним из любимейших направлений для отдыха россиян, которые любят остров за теплый климат, солнечную погоду, чистое море, а также за радушие и добросердечность местных жителей. Зязиков рассказал, что на Кипре, как и в России, ценят традиционные устои, с почитанием относятся к семье и обычаям. Российские путешественники приносили значительный доход для туристической индустрии страны, однако после закрытия прямого авиасообщения добраться до острова стало затруднительно.

Наши народы обменивались опытом, знаниями и культурными традициями. Это способствовало формированию особой братской связи между россиянами и киприотами. И искусственно созданные барьеры не способны стереть эту давнюю дружбу, — отметил Зязиков.

Ранее Кипр стал местом жительства для певицы Аллы Пугачевой, которая вместе с семьей перебралась на остров из Израиля после обострения конфликта в секторе Газа. Известно, что Пугачева купила недвижимость в Лимасоле в 2017 году.