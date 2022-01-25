Посол рассказал о неформальном признании российских вакцин в Китае

На неформальном уровне российские вакцины от коронавируса уже получили признание в Китае. Об этом свидетельствует то, что наши спортсмены, прибывающие в Пекин для участия в Олимпиаде, пользуются равными правами с привитыми атлетами из других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Китае Андрея Денисова.

Неформальное признание нашей вакцины в Китае для данной конкретной группы людей уже состоялось, — сказал дипломат.

Он также предположил, что официальное взаимное признание вакцин между Китаем и Россией произойдёт через международные структуры. В частности, через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая уже признала две вакцины КНР и готовится к одобрению препарата «Спутник V».

Посол добавил, что лично заинтересован во взаимном признании властями России и Китая сертификатов о вакцинации, поскольку сам уже неоднократно прививался одним из китайских препаратов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия передала ВОЗ все данные по вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, эксперты организации могут приехать в РФ в первом квартале текущего года, ориентировочно в феврале.