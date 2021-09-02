Посол России в Кабуле исключил поставки оружия талибам

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Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Москва не намерена поставлять оружие новому правительству Афганистана, сформированному членами «Талибана» (организация запрещена в РФ). Его слова приводит РИА Новости.

Нет, об этом речи нет, — ответил он на соответствующий вопрос.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что в вопросе признания правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан» (запрещено в России), нужно исходить из реалий.