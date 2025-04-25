Посол раскрыл, от чего зависит «оживление» «Северных потоков» Посол Нечаев: возобновление «Северных потоков» зависит от политической воли ФРГ

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Немецкие власти могут «оживить» трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» для дальнейшего использования, если проявят достаточно политической воли, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. По его словам, которые цитирует ТАСС, для этого также необходимы конкретные договоренности экономических операторов.

Что касается возможностей его оживить, наверное, такие возможности есть. У нас на этот счет квалификация наших специалистов очень высокого класса. Все остальное — это вопрос политической воли и реальных конкретных договоренностей экономических операторов, — сказал он.

Дипломат уточнил, что в городе Лубмин все уже было готово для приема газа, однако «политические соображения, видимо, до сих пор берут верх». Он уточнил, что из-за этого в Германии и у стран-соседей появились проблемы в сфере энергетики.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германия должна участвовать в переговорах о будущем «Северных потоков». Он назвал суицидом отказ немецких властей от их восстановления. Нимайер добавил, что солидарен в этом вопросе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.