Посол подальше: зачем Макрон зачищает МИД Франции

Французский МИД переживает масштабную кадровую встряску. Внезапная отставка директора департамента Северной Африки и Ближнего Востока Кристофа Фарно породила предположения о желании президента Эммануэля Макрона усилить контроль над дипломатическим ведомством. Тем более, что сам Фарно, по слухам, не раз оказывался в оппозиции некоторым инициативам главы Елисейского дворца. Разговоры о том, что президент хочет пересмотреть процесс выработки внешнеполитических решений, ведутся давно, однако именно сейчас стали известны его планы по устранению как минимум двух важных структур в здании на Кэ д'Орсе.

Внезапная и необъявленная отставка Кристофа Фарно стала настоящим потрясением для его коллег, однако почти сразу обросла различными интерпретациями. Президент Франции уже был замечен в желании усилить контроль над МИДом, представители которого не раз сетовали на то, что не могут уследить за поворотами в изменениях стратегии Елисейского дворца. Между президентом и так называемым « глубинным государством » долгое время были содержательные противоречия, однако именно покинувший должность куратор политики на североафриканском и ближневосточном направлениях не стеснялся высказывать протест против некоторых инициатив, говорят французские источники европейского бюро Politico.

Некоторые коллеги Фарно утверждают, что дипломат стал мишенью около десятка жалоб на неподобающее поведение и непрофессионализм. Так или иначе, но сам фигурант скандала, долгое время курировавший такие проблемные направления, как Алжир, Ливан, Ирак, Ливия и Сирия, отказался от комментариев изданиям. Его сменила Анн Геген, некогда занимавшая должность заместителя французского постпреда при ООН и в последнее время работавшая замминистра иностранных дел. Она возьмёт на себя серьёзную ношу, если учесть, что через несколько недель Франции предстоит принять Международную конференцию по Ливии и что Пятая республика по-прежнему продолжает переживать дипломатический кризис с Алжиром.

Утомлённые Елисейским дворцом

Серьёзные признаки того, что французское руководство переживает кризис выработки внешнеполитических решений, появились ещё год назад. Тогда в прессу попали подробности противоречий между президентскими помощниками и дипломатическим корпусом. В частности, в центре внимания оказались советник по международным делам Эмманюэль Бонн и его заместительница Алис Рюфо. Их невежливые, а временами и попросту провокационные манеры поведения приводили не только к серийным увольнениям и срывам важных переговоров. Как следовало из заявлений неназванных источников, внешнеполитическая команда президента попросту торпедировала согласование решений между Елисейским дворцом и Кэ д'Орсе.

Что наиболее опасно, подобные проблемы с дисциплиной попали в фокус внимания глав иностранных посольств.

Это причинило огромный урон отношениям Елисейского дворца с дипломатическим корпусом, — цитировало Politico главу одной из дипмиссий в Париже.

По его словам, иностранные представители на 100% «устали от Елисейского дворца и его грубости».

На этом фоне администрация Макрона была вынуждена обратиться к услугам негосударственной консалтинговой компании, которая должна была устроить ревизию офису Бонна и Рюфо. Несмотря на масштабы скандала, советники так и не лишились своих мест, но осадок у французских дипломатов остался.

Эммануэль Макрон Alexis Sciard/Global Look Press

Перевернуть иерархию

Признаков того, что Макрон оставит в покое французскую дипломатию, нет. По некоторой версии, увольнение Фарно может быть пробным шаром в реализации инициативы по реформированию иерархии в министерстве иностранных дел. Кадровая встряска в МИД Франции, которая, вероятно, является частью более масштабного проекта министра государственной службы Амели де Моншален по реорганизации исполнительной власти, обсуждается на протяжении двух лет. Сторонники французского президента утверждают, что хотят обеспечить наибольший паритет и разнообразие в профилях высокопоставленных дипломатов и послов, а также повысить их мобильность. Критики считают, что это разрушит основные столпы работы ведомства.

В Кэ д'Орсе на протяжении последних дней с волнением обсуждают то, что в рамках реформы госслужбы власти хотят упразднить два элемента дипломатической иерархии — институт советников по иностранным делам и институт полномочных министров. Согласно плану, этих постов дипведомство лишится уже в 2023 году. По оценкам, которые приводит Le Monde, в общей сложности это затронет 800 гражданских служащих и 1800 дипломатов категории «А» (управленческая категория). Издание отмечает, что это высококвалифицированные сотрудники, которые прошли очень тщательный отбор. Согласно его выводам, само качество функционирования министерства иностранных дел теперь будет поставлено под сомнение.

Ещё год назад французские официальные лица в кулуарных разговорах сетовали: макроновский стиль управления привёл к тому, что кадровые дипломаты всё чаще и чаще отказываются от того, чтобы занимать некогда востребованные должности в министерстве. Если тенденция на реструктуризацию дипведомства продолжится, а Макрону удастся переизбраться в апреле следующего года, ситуация может привести к тому, что контроль над механизмом выработки внешнеполитических решений увеличат политические назначенцы президента, не имеющие отношение к Кэ д'Орсе. А это грозит усугубить внешнеполитические кризисы, которые Париж с легкостью развязывает в последние месяцы.