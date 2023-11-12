Посол Палестины отметил конструктив со стороны Израиля при эвакуации Посол Палестины в РФ: Израиль последние дни проявляет конструктив по эвакуации

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

КПП «Рафах»

Израиль последние два дня проявляет конструктив по эвакуации через КПП «Рафах», заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, которые приводит ТАСС, никаких обстрелов не было.

Последние два дня они нормально взаимодействуют по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи. Но что будет завтра, мы не знаем, — подчеркнул он.

Как отметил посол, ситуация с пропуском людей через КПП развивается каждый день по-разному. Однако российское и палестинское посольства делают все необходимое.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидают анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. На протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации. До этого неоднократно попытки эвакуации срывались из-за нанесения ударов вблизи территории пограничного поста.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках эвакуируемых более 1000 человек, среди которых 300 человек — несовершеннолетние. К утру 12 ноября из Газы в Египет перебрались более 60 россиян. Помощь эвакуированным россиянам оказывают сотрудники Федерального центра медицины катастроф, подведомственного Минздраву России.