Посол Палестины назвал условие установления мира с Израилем Посол Палестины: мир с Израилем возможен на условиях принципа двух государств

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Палестина в РФ Абдель Хафиз Нофаль

Мир между Палестиной и Израилем может быть достигнут только на условиях принципа двух государств, заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, которые приводит ТАСС, вина за эскалацию напряженности лежит на израильской стороне.

Я слышал, что некоторые страны стали обвинять палестинцев и ХАМАС, но на самом деле это начала израильская сторона. Они не хотят остановить убийства палестинцев, они не хотят даже говорить о двух государствах. А что мы должны делать? Это [эскалация] должно быть остановлено на новой основе — на основе принципа двух государств, — сказал посол.

Как отметил дипломат, власти уже контактировали с Россией по поводу эскалации в секторе Газа. По его словам, Москва призывает и израильскую, и палестинскую стороны к прекращению огня, сев за стол переговоров. Нофаль отметил, что Москва давно настаивала на возобновлении работы «ближневосточного квартета», но Запад остановил процесс.

Мы высоко ценим позицию России по ситуации в нашем регионе и по палестинскому вопросу, — сказал он.

Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право на самооборону от израильской армии. По его словам, необходимо сделать все для укрепления стойкости людей.

7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, в результате которого погибли минимум 22 человека, 545 пострадали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами.