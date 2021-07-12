Посол Пакистана заявил о взаимодействии с РФ по Афганистану

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Присутствие сала в рационе может напрямую повлиять на омоложение организма и помочь предотвратить появление опухолей. Об этом РИА Новости заявил украинский иммунолог, генетик и диетолог, автор методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова.

По её словам, несмотря на высокую калорийность данного продукта, весь жир идёт не на набор веса, а наоборот служит «строительным материалом» для гормонов, который синтезируется из жира, а также участвует...