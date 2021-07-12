Посол Пакистана заявил о взаимодействии с РФ по Афганистану
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:47, 07 сентября 2021
Посол Пакистана в РФ Шафкат Али ХанФото: mgimo.ru
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Посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан заявил, что Исламабад и Москва наладили гармоничное сотрудничество по ситуации в Афганистане. Контакты между спецслужбами двух стран налажены, но могут быть активизированы при необходимости, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.
У нас налажено отличное сотрудничество с Россией — это полная гармония в том, что касается общности интересов. И это произошло благодаря позитивной эволюции наших двусторонних отношений на протяжении последних десятилетий. Завоёванное доверие позволяет нам теперь сотрудничать по Афганистану: если будет какой-то кризис, мы можем координироваться, — подчеркнул Али Хан.
Ранее стало известно, что Афганистан ожидает новая «террористическая война», которая может быть спровоцирована США, не желающими отдавать Китаю стратегические полезные ископаемые этой страны. Об этом заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.