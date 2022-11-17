Посол оценил отношение КНР к России по итогам ХХ съезда партии Посол России в КНР: по итогам XX съезда Компартия взяла курс на укрепление отношений с РФ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Игорь Моргулов

По итогам XX съезда Коммунистической партии Китая руководство страны подтвердило курс на мирное развитие и укрепление отношений с Россией, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По его словам, нынешнее процветание Китая непосредственно влияет на состояние России, а также на отношение между странами. Полное его интервью доступно на сайте МИД РФ.

Китай подтвердил свой курс на мирное развитие в интересах мира, всеобщей безопасности, совместного процветания и открытости, а также на наращивание равноправного и взаимовыгодного практического партнерства со всеми заинтересованными партнерами. <...> Всестороннее продвижение отношений значится в числе ключевых приоритетов как России, так и Китая, — сказал Моргулов.

Он отметил, что Россию и Китай объединяет общая точка зрения по актуальным проблемам, а также желание находиться в свободном от гегемонии мире, подчиняясь Уставу ООН и общепризнанным нормам международного права.

23 октября Центральный комитет Коммунистической партии Китая избрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК партии 20-го созыва. В ходе пленума был также избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли семь наиболее влиятельные партийных чиновников: кроме Си Цзиньпина, в списке значатся Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си. В ближайшие пять лет именно ими будут приниматься основные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину по случаю его переизбрания. В тексте сообщения Путин назвал китайского коллегу дорогим другом и пожелал ему успехов в деятельности, здоровья и благополучия.