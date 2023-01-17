Непал предложил помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе россиян Посол Непала в РФ предложил помощь в транспортировке тел погибших в авиакатастрофе россиян

Фото: Prabin Ranabhat / Keystone Press Agency / Global Look Press

Посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар рассказал РИА Новости, что посольство предложило помощь российскому диппредставительству в республике по транспортировке тел четырех россиян, погибших в результате авиакатастрофы. Дипломат добавил, что стороны находятся в контакте по этому вопросу. Он выразил свои «глубочайшие соболезнования семьям погибших россиян».

Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования семьям погибших здесь, в России. На данный момент я нахожусь на связи с послом России, господином Новиковым, в Катманду. Я сказал ему, что я и наше посольство хотели бы оказать всю помощь по мере необходимости, — сказал Туладхар.

Он уточнил, что это «очень прискорбный несчастный случай», который впервые произошел с подобной моделью самолетов ATR-12. По его словам, страна эксплуатирует несколько десятков таких воздушных судов.

Самолет авиакомпании «Йети Эйр», следовавший по маршруту Катманду — Покхара, разбился в Непале 15 января. При крушении погибли все 72 человека, находившиеся на борту, включая четверых россиян. Одна из россиянок была на раннем сроке беременности. Пилот упавшего самолета предотвратил его падение на населенный пункт. По словам очевидцев, воздушное судно трясло и качало из стороны в сторону, оно было практически неуправляемым, однако летчику удалось увести лайнер от жилых домов.