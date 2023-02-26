Посол Нечаев назвал причину усиления конфликта на Украине Посол РФ Нечаев: поставка ФРГ танков Украине переведет конфликт на новый уровень эскалации

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Решение Германии о поставках танков Leopard на Украину является крайне опасным и может привести к новому уровню эскалации конфликта. Такое мнение высказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью новостному порталу RT DE. Он подчеркнул, что Германия своими нынешними решениями нарушила многолетний запрет на поставки вооружений в зоны конфликтов, что являлось одним из основополагающих принципов внешней политики Берлина.

Правительство ФРГ не просто одобрило поставку Киеву тяжелых танков Leopard, но и дало согласие другим странам, на вооружении которых находится эта смертоносная техника, реэкспортировать ее на Украину. <...> «Расцениваем подобное решение как крайне опасное. Оно однозначно способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации и прямо противоречит прежним заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ становиться его стороной, — сказал российский дипломат.

По мнению Нечаева, действия Берлина означают «отказ ФРГ от исторической ответственности перед народом РФ за <...> преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия поставит на Украину танки Leopard 2 до конца марта. Он отметил, что речь идет лишь о первом батальоне военной техники. Впоследствии другие страны передадут Украине танки Leopard 1A5. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, а также Польша.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме полагают, что Украина в настоящее время не нуждается в танках Abrams. Чиновник отметил, что согласно оценке военных, в сложившейся ситуации гораздо полезнее для украинцев окажутся немецкие танки Leopard. Что касается Abrams, то их США передадут на Украину лишь потому, что это было условием Германии для предоставления своей техники.