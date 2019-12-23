Посол Мексики в Буэнос-Айресе Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра ушёл в отставку на фоне проблем со здоровьем, он подлежит неврологическому лечению, сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.
Дипломат был отозван после попытки вынести из книжного магазина в столице Аргентины биографию известного итальянского авантюриста Джакомо Казановы стоимостью около $10, отмечает Reuters.
Ricardo Valero es una gran persona, está sujeto a tratamiento neurológico, le deseo pronta recuperación.— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard)
https://t.co/xAj5VI0Fnz December 22, 2019
Глава мексиканского внешнеполитического ведомства назвал Валеро замечательным человеком и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Как писал NEWS.ru, анализом случая с послом в Аргентине занимался комитет по этике.
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