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Правительство Нидерландов не видит оснований для изменения отношения к России, которое на данном этапе может быть охарактеризовано как сочетание политики давления и избирательного сотрудничества. Об этом говорится в пояснительной записке голландского министра иностранных дел Стефа Блока, направленной в национальный парламент.

Россия является соседом ЕС и геополитическим игроком, история которого на протяжении веков связана с Нидерландами. При этом Россия — это больше, чем Кремль. Почему важно вести диалог с другими группами...