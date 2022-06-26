Посол ЛНР сообщил о сотнях мирных жителей, оставшихся на «Азоте» Посол ЛНР Мирошник сообщил о сотнях мирных жителей, оставшихся на «Азоте»

Фото: Oleksii Kovaliov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Завод «Азот» в Северодонецке

На территории химического комбината «Азот» в Северодонецке всё ещё могут находиться сотни мирных жителей. Об этом в своём Telegram-канале написал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. По его словам, об этом рассказали эвакуированные с предприятия граждане.

Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться ещё сотни мирных жителей. По их словам, ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных, — написал посол.

Он добавил, что в настоящее время эвакуация остановлена из-за обстрелов со стороны Лисичанска.

Часть мирных успела покинуть и убежища, и территорию предприятия, но значительная часть остается на месте. Мешают выходу возобновившиеся обстрелы, — отметил представитель ЛНР.

Он пообещал, что эвакуация продолжится, как только закончатся обстрелы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке выведены 800 мирных жителей.

25 июня глава администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские военные получили команду отступить из Северодонецка на более укреплённые позиции. По его словам, находиться на прежних позициях не имеет смысла, а количество погибших на неукреплённых территориях может расти с каждым днем.