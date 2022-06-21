Посол ЛНР: около 20 мирных граждан покинули комбинат «Азот» Посол ЛНР Мирошник: около 20 мирных граждан покинули комбинат «Азот» в Северодонецке

Фото: Социальные сети

Посол Луганской народной республики в РФ Родин Мирошник сообщил, что около 20 мирных жителей покинули территорию химкомбината «Азот» в Северодонецке. Об этом посол написа в своем Telegram-канале. По его словам, выход гражданских сопровождался постоянными обстрелами со стороны артиллерии ВСУ.

Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода. Сейчас они уже в безопасности. Выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживается постоянными обстрелами украинской артиллерии Северодонецка из пригорода Лисичанска, — написал Мирошник.

Химический комбинат «Азот» расположен в городе Северодонецк Луганской области и контролируется бойцами Вооружённый сил Украины. Их выход с предприятия заблокирован занявшими город российскими военными.

В свою очередь источник, близкий в Народной милии ЛНР, сообщил ТАСС, что с предприятия «Азот» были выпущены около 30 мирных жителей.

Нацбаты, удерживающие позиции на предприятии «Азот» в Северодонецке, выпустили с завода часть мирных жителей. Человек тридцать, может чуть больше, вышли точно. Всех посадили в автобус. Куда он направился — пока неизвестно, — сказал собеседник агентства.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что военнослужащие республики прорвались на территорию комбината «Азот» в Северодонецке, подконтрольного ВСУ. Точное количество мирных жителей, укрывающихся на предприятии, пока неизвестно. Вышедший с территории «Азота» пенсионер уточнил, что там находится 70–75 мирных жителей и около сотни работников завода вместе с семьями.