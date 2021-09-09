Посол Латвии объяснил нежелание ЕС принимать в сообщество Украину

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что сейчас в ЕС часть стран не видят оснований для расширения сообщества. Также у них отсутствует общее понимание европейской перспективы Украины, отметил он в беседе с «Европейской правдой».

Дипломат пояснил , что из-за этого не хотел бы спекулировать о сроках возможного принятия Украины в ЕС — о 10, 20 или 30 годах. Он добавил, что дорога в ЕС будет открыта при консенсусе всех 27 стран - участников сообщества.

И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза, — подчеркнул посол.

По его словам, даже в тех столицах, в которых не против расширения, готовы принять лишь государства, уже готовые к вступлению, поскольку «никто не хочет получать новые проблемы». Поэтому Украина сможет поднять вопрос о своём вступлении в Брюсселе и в других столицах ЕС только в случае продолжения реформ и достижения «определённого прогресса».

Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским союзом, — указал Пойканс.

Ранее стало известно, что в августе тогдашний президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила: Украине нужно минимум 20 лет работы для вступления в Евросоюз. Также, по её мнению, Украина не сможет вступить в НАТО «до возврата своих территорий». В качестве примера Кальюлайд указала на серьёзные проблемы в судебной системе, отметив, что она не подходит под требования Европейского союза.