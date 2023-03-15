Посол Кубы: туристический поток из России начал восстанавливаться

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Посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья рассказал «Известиям», что туристический поток из России начал понемногу восстанавливаться. Дипломат отметил, что с начала года остров посетили свыше 20 тысяч россиян. По его словам, положительная динамика наблюдается последние несколько месяцев.

Турпоток из России сократился довольно сильно и резко, потому что перестали летать самолеты. И вот только в октябре началось восстановление этих рейсов, причем раз в неделю в Варадеро и раз в неделю в Кайо-Коко. Потом чуть-чуть их количество увеличили, — сказал Гармендия.

Он подчеркнул, что в скором времени карты платежной системы «Мир» полноценно заработают на острове.

Ранее глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая заявила, что в России создадут электронные визы для въезда иностранцев в страну, а также специальные платежные карты для них. По ее словам, данные меры позволят увеличить поток иностранных туристов в стране. Она добавила, что Минэкономразвития заинтересовано в привлечении в Россию туристов из дружественных стран Персидского залива, а также из Китая. Шаршавицкая отметила, что законопроект по удаленной идентификации граждан может быть принят в весеннюю сессию, после чего гражданин дружественной или недружественной страны сможет получить карту в месте своего основного пребывания.