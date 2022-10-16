Посол КНР вступил в словесную перепалку с представителем НАТО из-за России Посол Китая жестко ответил представителю НАТО на критику о поддержке России

Фото: Lukas Balandis / www.imago-images.de / Global Look Press

Посол Китая в Исландии Хэ Рулонг жестко ответил председателю военного комитета НАТО Робу Бауэру за критику о поддержке России, пишет англоязычная газета Гонконга «South China Morning Post». Отмечается, что словесная перепалка произошла на ассамблее «Полярный круг», проходившей в Исландии. Представитель Альянса заявил, что Пекин подрывает основанный на правилах международный порядок.

Китай не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок, — сказал Бауэр.

Китайский дипломат назвал слова адмирал «высокомерными». Офицер НАТО на это спросил посла, почему Китай до сих пор не осудил действия России на Украине. Хэ Рулонг громко прокричал из зала, что взгляд Китая на «украинский кризис» включает в себя историческую перспективу и мир должен «понять первопричину».

Внешнеполитическое ведомство Китайской народной республики (КНР) обратилось к своим гражданам на Украине с призывом немедленно покинуть страну, сообщила ранее генеральный консул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан на своей странице в Twitter. Она отметила, что аналогичное обращение направило своим гражданам консульство Китая на Украине.

Поводом, по словам дипломата, стала невозможность Киева обеспечить безопасность граждан КНР. Подписчики консула заподозрили руководство Китая в том, что оно способствует действиям Москвы и поддерживает специальную операцию на Украине.