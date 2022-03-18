Посол КНР в США заявил, что Пекин не направляет военную помощь России

Сообщения о том, что Китай отправляет России военную помощь, не соответствуют действительности, заявил китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган. В интервью CBS он отметил, что КНР посылает только продукты, лекарства, спальные мешки и детское питание.

Существует дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы отвергаем это, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что китайская сторона выступает против боевых действий и делает всё для деэскалации ситуации на Украине.

У Китая и России доверительные отношения. Они строились много лет... Вы знаете, у нас длинные общие границы протяжённостью более четырёх тысяч километров и у нас много общих интересов, и эти доверительные отношения с Россией дают нам уникальную позицию в международных усилиях по мирным переговорам, — отметил Цинь Ган.

Ранее власти США пригрозили Пекину санкциями, если китайская сторона поддержит Россию в ситуации на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон обеспокоен возможной материальной поддержкой спецоперации РФ на Украине и будет следить за дальнейшими шагами КНР.

По её словам, не только у США возникают опасения из-за возможного китайско-российского сотрудничества вопреки санкциям, введённым в отношении Москвы. Псаки уточнила, что американский президент Джо Байден планирует обсудить этот вопрос с европейскими партнёрами.