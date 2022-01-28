Посол КНР предупредил США об угрозе войны из-за Тайваня

Посол КНР в США Цинь Ган заявил об угрозе вооружённого конфликта между Пекином и Вашингтоном. Войной могут закончиться попытки США поощрить тайваньскую администрацию к движению «по пути к независимости», отметил он в интервью американскому Национальному общественному радио.

Вопрос о Тайване является самой большой пороховой бочкой между Китаем и Соединёнными Штатами. Если тайваньская администрация продолжит идти по пути к независимости при поощрении со стороны США, это, вероятнее всего, приведёт к тому, что Соединённые Штаты и Китай — две крупные державы — будут вовлечены в военный конфликт, — указал Цинь Ган.

Он пояснил, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим Китай, а тайваньская администрация пытается проводить независимую политику, поскольку заручилась поддержкой со стороны Белого дома. Дипломат считает, что США разыгрывают «тайваньскую карту» для сдерживания Китая.

Это означает, что США несколько отходят от своих обязательств, укрепляя связи на официальном уровне, даже выводя их на новый уровень, отправляя больше новейших вооружений на Тайвань, даже направляя военных на Тайвань, — сказал Цинь Ган.

Он предупредил, что КНР не возьмёт на себя обязательств отказаться от иных путей к воссоединению с Тайванем, нежели мирных, поскольку это фактор сдерживания.

Ранее стало известно, что Китай испытывает большое недоверие к США, так как Вашингтон постоянно идёт на новые провокации и предпринимает действия, которые портят китайско-американские отношения, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Однако, по его словам, сотрудничество двух стран ещё может улучшиться, хотя действия США противоречат их заявлениям, что вызывает у людей серьёзное недоверие.