Посол Китая в США попросил американцев заткнуться

Новый посол Китая в США Цинь Ган заявил, что для разрешения разногласий между Вашингтоном и Пекином необходимо создать условия для установления диалога, иначе американским властям стоит заткнуться. Об этом сообщает The National Review. Выдержка из материала издания появилась в Telegram-канале «Китайская угроза».

Отвечая на вопрос о том, как можно улучшить американо-китайские отношения, дипломат отметил, что Вашингтону стоит перестать ухудшать ситуацию.

В противном случае, если мы не можем разобраться с нашими разногласиями, вам стоит заткнуться, — сказал Ган.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что в диалоге двух стран присутствуют серьёзные трудности. Их вызвала, по словам китайского лидера, проводимая в последнее время по отношению к Пекину политика Вашингтона. Он назвал Китай и США крупнейшей развивающейся и крупнейшей развитой странами. От того, смогут ли Пекин и Вашингтон наладить отношения, зависит и их будущее, и судьба всего мира, подчеркнул китайский лидер.