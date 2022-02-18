Посол Келин: Лондон против предоставления России гарантий по безопасности

Власти Великобритании против того, чтобы предоставлять России какие-либо гарантии по безопасности. Не исключено, что на эту позицию никак не повлияет отвод российских войск от границы с Украиной. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Лондон стоит на том, чтобы сколотить железный фронт и не отходить от этой позиции ни на миллиметр, буквально состоит в том, чтобы России ничего не давать, — сказал он.

Данная позиция может сохраняться длительное время и не зависеть от присутствия российских войск у украинской границы, предположил дипломат. При этом добавил, что она, возможно, не совпадает с позициями Германии, Франции и других стран.

Келин также усомнился в пользе союза Великобритании, Польши и Украины. По словам дипломата, он представляет собой сиюминутную, конъюнктурную и не отвечающую потребностям безопасности конструкцию. Она лишена экономического фундамента взаимодействия, на котором можно строить политические, военные отношения, поэтому вряд ли проживёт долго.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва намерена добиваться выполнения от США и стран НАТО принятых на себя обязательств по безопасности и данных по этому поводу обещаний. Он привёл в пример жаргонное выражение «пацан сказал — пацан сделал», отметив что данные «понятия» должны соблюдаться в том числе и на международном уровне.