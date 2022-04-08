Посол Казахстана заявил о приверженности развития партнёрства с США

Президент США Джо Байден и посол Казахстана в Вашингтоне Ержан Ашикбаев провели встречу в ходе протокольного мероприятия в Белом доме, во время которой дипломат подчеркнул, что развитие стратегического партнёрства с Америкой является одним из приоритетов страны. Ашикбаев также передал американскому президенту наилучшие пожелания от казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.

В ходе встречи казахстанский дипломат поприветствовал Байдена от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и отметил приверженность Казахстана продвижению расширенного стратегического партнёрства, — говорится в заявлении МИД.

Байден в свою очередь поприветствовал продолжение конструктивного сотрудничества двух стран по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

Встреча, о которой рассказали представители МИД Казахстана, прошла 4 апреля. После неё состоялся ряд консультаций по санкционным вопросам для бизнесменов и представителей банковского сектора республики. Стороны также обсудили деятельность зарубежных компаний, имеющих представительства в Казахстане.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не станет для Москвы инструментом для обхода американских и европейских санкций. Он подчеркнул, что Казахстан является частью международного сообщества и не заинтересован в применении к нему вторичных санкций США и ЕС.