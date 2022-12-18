Посол Израиля заявил об интересе в сотрудничестве с Россией Посол Бродский: правительство Израиля не поставит под угрозу интерес сотрудничества с РФ

Фото: Mykola Miakshykovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Бродский

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил о непреодолимых ограничениях в поддержке Киева, которые вызывают связи с Россией. В интервью Washington Post дипломат подчеркнул, что ни одно израильское правительство не поступится интересами безопасности в сотрудничестве с РФ ради «кого-либо», включая украинцев.

Ни одно правительство Израиля не поставит под угрозу этот интерес ради кого-либо, в том числе украинцев, — заявил Бродский, назвавший «хрупкой» ситуацию, в которой оказался Израиль.

Издание, ссылаясь на осведомленных источников, сообщило о том, что экс-премьер Израиля Нафтали Беннет предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о последствиях, если Киев попытается надавить на него.

При этом анонимные американские источники утверждают, что в Вашингтоне разочарованы уровнем поддержки Киева со стороны израильского государства, хотя и не ожидали от него многого.

Ранее израильские власти отправили Киеву новую партию гуманитарной помощи, куда вошли генераторы, медоборудование и лекарства. Всего Иерусалим предоставил помощь Киеву на сумму $2 миллиона.

14 декабря стало известно, что сотню украинских беженцев выселяют из спонсируемого государством жилья в Израиле. Представители государства сообщили гражданам Украины, что их выселяют и они должны искать жилье самостоятельно.