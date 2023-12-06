Посол Израиля в России уйдет на пенсию Посол Израиля Бен Цви завершит миссию в РФ в конце декабря и выйдет на пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующий посол Израиля в России Александр Бен Цви в конце декабря завершит свою миссию в Москве и уйдет на пенсию, об этом сам дипломат рассказал ТАСС, Он также назвал имя своей преемницы на занимаемом посту.

Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию. У меня будет преемница, она очень компетентная. Ее зовут Симона Гальперин. Она приедет на следующий день по завершении моей миссии, — сказал Бен Цви.

Александр Бен Цви родился в 1956 году, в 1983 начал работать в МИД Израиля. За время дипломатической карьеры занимал должности послов в Коста-Рике, Никарагуа, Панаме, Словакии и Польше. С ноября 2020 года был назначен послом Израиля в Москве.

Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, жила в Ленинграде, в 1976 году репатриировалась в Израиль. С 1993 года работает в МИД еврейского государства. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017-го по 2019 год была послом государства в Сингапуре и Восточном Тиморе.

Ранее премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что у страны в России в результате взаимной высылки дипломатов остался только один посол. Он посетовал, что, оставшись в одиночестве, представитель страны «ничего не делает» в Москве.

В свою очередь посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что эта южноамериканская страна по-прежнему отказывает Западу ввести антироссийские санкции. Подобную политику он назвал безрезультатной.