Посол Израиля назвал глупыми призывы стран отказаться от российской вакцины

https://static.news.ru/photo/cc240f70-323e-11eb-b08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отдельные страны, отказывающиеся от российской вакцины «Спутник V» от коронавируса и призывающие других также не доверять российскому препарату, поступают глупо, считает посол Израиля в Москве Алекс Бен-Цви.

Я считаю, что это ошибка. Это глупо, — цитирует РИА Новости дипломата, выступившего в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как сообщал NEWS.ru, ранее посол Италии в России Паскуалле Терраччано заявил, что Рим сможет начать переговоры с Москвой о закупке вакцины «Спутник V» только после того, как препарат пройдёт сертификацию в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA).

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, между тем, рассказал о «сильном лобби» в Европе против чужих вакцин. Тем не менее власти Венгрии рассчитывают на получение небольших партий российской вакцины «Спутник V» в декабре, а более крупные партии должны стать доступны в конце января.

Россия первой в мире 11 августа зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат, созданный Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, получил название «Спутник V». Президент Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже испытала вакцину на себе.

Ожидается, что в широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев.