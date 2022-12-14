Посол Ирана в России назвал причины участия страны в формате «3+3» Посол Ирана в России: страна участвует в формате «3+3» ради мира на Южном Кавказе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казем Джалали

Иран считает формат «3+3» по Южному Кавказу весьма удачным и принял активное участие в первой встрече этого формата, которая прошла в Москве, заявил корреспонденту NEWS.ru посол Ирана в Москве Казем Джалали. По его словам, вопрос безопасности и стабильности на Южном Кавказе очень важен для Тегерана, и именно поэтому он принимает участие в этом формате вместе с Россией, Турцией и другими закавказскими республиками.

Мы полностью поддерживаем территориальную целостность стран Южного Кавказа. Любое геополитическое изменение в этом регионе мы считаем опасным и выступаем против этого. Считаем самым оптимальным путём решения конфликтов диалог, взаимодействие и переговоры, — подчеркнул Джалали.

Предыдущее заседание платформы «3+3» состоялось в декабре прошлого года. Обсудить проблемы Южного Кавказа собрались представители России, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана. Приглашение было также выслано Грузии, однако власти страны отказались присоединяться ко встрече.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что сейчас ведется подготовка нового заседания платформы «3+3». По его словам, в настоящее время согласовываются даты мероприятия и повестка.

В апреле директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар подчеркивал, что формат подобной региональной платформы способствует развитию взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей, а также повышает уровень взаимного доверия. Он также отметил, что приоритетным направлением переговоров является реализация взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры.